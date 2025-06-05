شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القرى السياحية: رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء بمارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، أنه جارٍ استكمال خطة رفع كفاءة وصيانة وتجميل المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية من مارينا 1 حتى مارينا 7، ومداخل مارينا، بهدف الاهتمام بأحد أهم الصروح السياحية بمنطقة الساحل، ضمن جهود تحسين جودة الحياة والبيئة الحضرية لسكان ورواد القرى السياحية.

وأشار رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أن تلك الخطة تشمل صيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة والميادين، بجانب استخدام تقنيات رى حديثة وصديقة للبيئة، مضيفاً أنه جارٍ التركيز على تهذيب الأشجار والنباتات، وتنظيف الممرات، وتحسين المرافق والخدمات داخل الحدائق، ومؤكداً أهمية متابعة تنفيذ خطط الصيانة بدقة، وتكثيف الجهود لضمان استدامة هذه المساحات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي فى ضوء تكليفات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها وكذا الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للقرى السياحية، لتحسين الصورة الحضارية وتعزيز القيمة الاقتصادية للقرى السياحية، بصورة تؤكد عودة مارينا وبقوة كواجهة سياحية.