شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 4735 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب فى السوق المحلية اليوم الخميس بنحو 15 جنيها مقارنة بمستوياتها منتصف جلسة اليوم، بالتزامن مع صعود تراجع الذهب عالميًا مع تغيرات ملحوظة فى أونصة الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب عالميًا ارتفاعًا بنسبة 1%، ليصل إلى 3400 دولار للأونصة، مقابل 3360 دولارًا فى بداية تعاملات اليوم قبل أن يهبط عند 3380 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5411 جنيها

عيار 21: 4735 جنيها

عيار 18: 4059 جنيها

عيار 14: 3175 جنيها

سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيها



وتشهد سوق الذهب حالة من التذبذب، بالتوازى مع التوترات الجيوسياسية والتقلبات فى أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يدفع المستثمرين للتحوط عبر المعدن النفيس.



وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهى أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهى مصدر رئيسى للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالى فى عام 2024، وكان البنك المركزى البولندى أكبر مشترى للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.