شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان "بيت الوطن" و "دار مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عدداً من سكان منطقة "بيت الوطن" وكمبوند "دار مصر" المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس، لمناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز قنوات التواصل المجتمعي، والوقوف على التحديات التي تواجه السكان والعمل على معالجتها بشكل فوري وفعّال.

وخلال اللقاء الأول بسكان "بيت الوطن"، استمع المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى شكاوى السكان المتعلقة بقطاعات المرافق والبنية التحتية، موضحاً أن مياه الشرب متوفرة بجميع أحياء "بيت الوطن"، مشددًا على ضرورة عدم انقطاعها إلا في حالات الطوارئ القصوى، ووجه المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز لقطاع المرافق، بتكثيف المتابعة اليومية، وضمان استمرارية تدفق الخدمة دون انقطاع.

وفيما يخص قطاع الكهرباء، أوضح الغيطى أن جميع الأحياء تم تسليمها لشركة الكهرباء المختصة، باستثناء حلقتين بالحي الرابع، وجارٍ حاليًا إنهاء الأعمال بهما تمهيدًا لتسليمهما، كما كلف المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء، بسرعة إنارة الشوارع الرئيسية وتحقيق الانتشار الكامل لأعمدة الإنارة في نطاق المشروع.

وحول ملف الطرق، أعلن رئيس الجهاز أن خطة تطوير الطرق الرئيسية في "بيت الوطن" تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، إلى جانب الانتهاء من جميع الطرق الرابطة على الطريق الأوسطي، تمهيدًا للبدء في رفع كفاءة الطرق الداخلية وتطويرها بشكل شامل.

وفيما يتعلق بالخدمات، أشار الغيطى إلى أنه تم بيع كافة قطع الأراضي المخصصة للخدمات داخل "بيت الوطن"، ضمن خطة الجهاز لتوفير بنية خدمية متكاملة، تشمل (مدارس، مراكز طبية، أنشطة تجارية، وغيرها)، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين ورفع جودة الحياة بالمنطقة.

وخلال لقائه بسكان كمبوند "دار مصر" المرحلة الثانية بالأندلس، استمع المهندس عبدالرءوف الغيطى إلى أبرز المشكلات التي تواجه السكان، خاصة المتعلقة بأعمال النظافة العامة والتجميل والصيانة.

وأصدر رئيس الجهاز توجيهاته الفورية بتكثيف أعمال النظافة والتشجير داخل الكمبوند، ورفع كفاءة فرق العمل المختصة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومتكاملة للسكان.



وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، استمرار اللقاءات المباشرة بشكل دوري، في إطار التواصل والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، موجّهًا الشكر للحضور على تفاعلهم ومقترحاتهم البناءة.

ثم عقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، اجتماعًا تنسيقيًا مع نواب رئيس الجهاز للتجمعات المختلفة، لوضع الرؤية التنفيذية لأسلوب العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية تطوير الأداء المؤسسي، وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وشدد على ضرورة رفع كفاءة أداء العاملين بالجهاز، واختيار العناصر الأكفأ لتولي المناصب التنفيذية، مع العمل على تحفيزهم لرفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي، تحقيقًا للرضا المجتمعي وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطن المصري.