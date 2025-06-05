الاقتصاد

"التنظيم والإدارة" يتيح استعادة كود التقديم فى مسابقاته عبر بوابة الوظائف الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 05 يونيو 2025 04:33 م

صرّح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز أتاح خدمة جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية تُمكّن المتقدمين للوظائف المعلنة من استعادة كود طلب التقديم في حال فقدانه، عبر ادخال الرقم القومي،  وذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد نبيل أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للمتقدمين ومساعدتهم على متابعة موقفهم من المسابقات، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بالخدمة متاح حاليًا على بوابة الوظائف الحكومية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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