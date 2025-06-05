شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يتيح استعادة كود التقديم فى مسابقاته عبر بوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

صرّح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز أتاح خدمة جديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية تُمكّن المتقدمين للوظائف المعلنة من استعادة كود طلب التقديم في حال فقدانه، عبر ادخال الرقم القومي، وذلك في إطار حرص الجهاز على تيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكد نبيل أن هذه الخطوة تأتي دعمًا للمتقدمين ومساعدتهم على متابعة موقفهم من المسابقات، بما يعكس التزام الجهاز بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن الرابط الخاص بالخدمة متاح حاليًا على بوابة الوظائف الحكومية.