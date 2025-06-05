شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 5-6- 2025 فى الكويت عيار 24 بــ 33.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت اسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 33.175 دينار، مقارنة ب 33.050 سعر امس ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية .



سعر الذهب اليوم فى الكويت



عيار 24 سجل 33.175 دينار

عيار 22 سجل 30.400 دينار

عيار 21 سجل 29.025 دينار

عيار 18 سجل 24.875 دينار

عيار 14 سجل 19.350 دينار

عيار 12 سجل 16.575 دينار

الاونصة 1031.775 دينار

الجنيه الذهب 232.200 دينار

الأونصة بالدولار 3366.56 دولار

تراجعت أسعار الذهب قليلاً في التداولات الآسيوية اليوم الخميس، متراجعة بشكل طفيف عن المكاسب القوية في الجلسة السابقة حيث أبقت بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة والشكوك حول سياسة التجارة على قوة الطلب على الملاذات الآمنة.

كما أبقت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على الطلب القوي على الذهب، بينما حافظ ضعف الدولار، وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، على ارتفاع أسعار المعادن بشكل عام، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,368.61 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% إلى 3,382.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:18 صباحاً بتوقيت السعودية.