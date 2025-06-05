شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 5-6 2025.. عيار 21 بـ 4740 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا نسبيا وفقا لآخر التحديثات ، حيث سجل عيار 21 سعر 4740 جنيها، وسجل عيار 18 سعر 4062 جنيها ، ورغم التراجع العام في أسعار المعادن اليوم، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب قوية خلال الأسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار الذي سجل انخفاضاً نسبته 0.4% منذ بداية الأسبوع، واقترب من أدنى مستوى له فى 6 أسابيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24 يسجل 5417 جنيها

- عيار 21 يسجل 4740 جنيهات

- عيار 18 يسجل 4062 جنيها

- عيار 14 يسجل 3160 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 37920 جنيها

تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم الخميس

وتراجعت أسعار الذهب قليلاً في التداولات الآسيوية اليوم الخميس، متراجعة بشكل طفيف عن المكاسب القوية في الجلسة السابقة حيث أبقت بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة والشكوك حول سياسة التجارة على قوة الطلب على الملاذات الآمنة.

كما أبقت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على الطلب القوي على الذهب، بينما حافظ ضعف الدولار، وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، على ارتفاع أسعار المعادن بشكل عام، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,368.61 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% إلى 3,382.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:18 صباحاً بتوقيت السعودية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



