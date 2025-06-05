شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 5 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت اليوم الخميس 5 يونيو حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية، سواء على مستوى الدواجن البيضاء أو الساسو.

وأوضح السيد أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجل نحو 76 جنيهًا تسليم المزرعة، مع تنفيذات فعلية عند مستوى 75 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو 96 جنيهًا، بتنفيذات تصل إلى 95 جنيهًا.

وفيما يخص أسعار الكتاكيت، أشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن سعر الكتكوت الأبيض سجل 22 جنيهًا، بينما بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 12 جنيهًا.

وأكد أن السوق يشهد حالة من التوازن بين العرض والطلب، مدعومة بتحسن حالة الطقس واستقرار مدخلات الإنتاج، مما يساهم في ثبات الأسعار نسبيًا خلال الفترة الحالية.



