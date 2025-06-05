شكرا لقرائتكم خبر عن غرف السياحة: التزام المطوفين بتوفير الخدمات المتفق عليها للحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر تركى، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحى لهذا العام وفرت كافة سبل الراحة للحجاج، مشيرا إلى انه بانتهاء يوم عرفة سوف تقوم البعثة برصد أحوال جميع مخيمات المطوفين بعرفات.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد التزام شركتى خدمات الحجاج التى تعاقدت معهما الغرفة وهما " الماسية مشارق والراجحى " وشركات الخدمة الميدانية بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج.

وأشار تركى إلى ان هذه المتابعة سوف تستمر طوال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة خاصة مشعر منى، مشددا على ضرورة مراعاة الجميع حجاج وشركات لمحدودية المساحة بمشعر منى، موضحا أن ائمة الأوقاف المرافقين للحجاج أوضحوا الرأى الشرعى لمبيت الحجاج بمنى مستندين للعديد من الفتاوى فى هذا الإطار.

وأشار تركى إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع أعداد من حجاجها على أن تنقلهم يوميا من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى لرمى الجمرات ثم العودة من جديد إلى مكة دون المبيت بمنى.

وتستعد بعثة الحج السياحى وكذلك شركات السياحة لنفرة الحجاج فور غروب شمس يوم عرفة، ووصولهم مساء إلى مشعر مزدلفة لجمع الحصوات تمهيدا للرجم، كما يبذل الجميع جهوده تمهيدا لوصول الحجاج إلى مشعر منى وذلك تجنبا للزحام بمنى مع التاكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين غرفة شركات السياحة وشركتى مشارق الماسية والراجحى لخدمات الحجاج التى تم التعاقد معها لخدمة حجاج السياحة.