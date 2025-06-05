شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 5-6- 2025 فى سلطنة عمان عيار 21 بـ 36.350 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم ارتفاعا طفيفا ، حيث سجل عيار 24 سعر 41.550 ريال مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 41.425 ريال وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 41.550 ريال

عيار 22 سجل 38.100 ريال

عيار 21 سجل 36.350 ريال

عيار 18 سجل 31.175 ريال

عيار 14 سجل 24.250 ريال

عيار 12 سجل 20.775 ريال

الاونصة 1292.525 ريال

الجنيه الذهب 290.900 ريال

الأونصة بالدولار 3366.56 دولار

تراجعت أسعار الذهب قليلاً في التداولات الآسيوية اليوم الخميس، متراجعة بشكل طفيف عن المكاسب القوية في الجلسة السابقة حيث أبقت بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة والشكوك حول سياسة التجارة على قوة الطلب على الملاذات الآمنة.

كما أبقت مجموعة من القراءات الاقتصادية المتوسطة من آسيا على الطلب القوي على الذهب، بينما حافظ ضعف الدولار، وسط رهانات متزايدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، على ارتفاع أسعار المعادن بشكل عام، وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,368.61 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% إلى 3,382.65 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:18 صباحاً بتوقيت السعودية.



