شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس يرتفع 35 جنيها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعا خلال تداولات اليوم بعد جلستين من الهبوط، وذلك فى ظل الحذر الذى يسيطر على الأسواق حالياً بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.أسعار الذهب اليوم
- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.
- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.
- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.
- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيها.
- الجنيه الذهب 38000 جنيها.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3400 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3360 دولارات للأونصة.
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