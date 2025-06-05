شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر اليوم الخميس يرتفع 35 جنيها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعا خلال تداولات اليوم بعد جلستين من الهبوط، وذلك فى ظل الحذر الذى يسيطر على الأسواق حالياً بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

أسعار الذهب اليوم

- عيار 24 يسجل 5428 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4750 جنيها.

- عيار 18 يسجل 4071 جنيها.

- عيار 14 يسجل 3166.75 جنيها.

- الجنيه الذهب 38000 جنيها.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 3400 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3360 دولارات للأونصة.