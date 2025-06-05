الاقتصاد

تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الخميس 5-6-2025

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تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الخميس 5-6-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الخميس، 05 يونيو 2025 01:20 م

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 5-6- 2025 استقرارا.ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

تتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:


سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.59جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.


سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.70جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.70جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى
12.59جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.69جنيه للشراء.

13.64جنيه للبيع

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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