شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد تغير حاد شهده عيار 21 وكذلك المعدن النفيس في ختام تداولات أمس، وفيما يلي سعر أعيرة الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5388 جنيهًا

عيار 21 : 4715 جنيهًا

عيار 18: 4041 جنيها

عيار 14: 3143 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا

وصلت صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب 12 طن في أبريل وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي منخفضة بنسبة 12% عن الشهر السابق، وأقل من متوسط 12 شهر البالغ 28 طن.

وأشار مجلس الذهب العالمي ان السبب وراء هذا التراجع قد يكون الارتفاع السريع في أسعار الذهب منذ بداية العالمي.

ظل البنك المركزي البولندي أكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية في أبريل ليضيف 12 طن ذهب إلى احتياطاته من الذهب، ليصل إجماليها إلى 509 طن متجاوزًا احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأوروبي (507 طن).

كما أظهرت البيانات أن البنك المركزي الصيني قد زاد من احتياطاته من الذهب بمقدار 2 طن في أبريل، ليسجل الشهر السادس على التوالي من عمليات الشراء. ويبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام وحتى نهاية ابريل 15 طن مما رفع احتياطيات الذهب إلى 2294 طن.