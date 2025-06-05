شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف بأسعار الذهب وسط استمرار الطلب على الملاذات الآمنة وضعف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، متراجعة بشكل هامشي بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وسط استمرار الطلب على الملاذات الآمنة بفعل بيانات العمالة الأمريكية الضعيفة والغموض المحيط بالسياسات التجارية.

وذكر موقع (انفستنج) الأمريكي أن سعر الذهب الفوري انخفض بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,368.61 دولار للأوقية، كما تراجعت عقود الذهب الآجلة لشهر أغسطس بنسبة 0.2% لتسجل 3,382.65 دولار للأوقية .



وساهمت قراءات اقتصادية متوسطة الأداء من آسيا في الحفاظ على جاذبية الذهب، في حين أدى ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعاً بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً هذا العام، إلى دعم أسعار المعادن على نطاق أوسع.

ورغم التراجع العام في أسعار المعادن اليوم، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكاسب قوية خلال الأسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار الذي سجل انخفاضاً نسبته 0.4% منذ بداية الأسبوع، واقترب من أدنى مستوى له في 6 أسابيع.

وسجلت عقود الفضة الآجلة استقراراً عند 34.640 دولار للأوقية، في حين ارتفعت عقود البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1,089.65 دولار للأوقية، فيما سجل كلا المعدنين مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3% و5%.

أما في سوق المعادن الصناعية، فانخفضت العقود القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف إلى 9,631.75 دولار للطن، كما تراجعت العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 4.8890 دولار للرطل.