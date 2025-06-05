الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 65.14 دولار للبرميل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مروة الغول

الخميس، 05 يونيو 2025 02:19 م

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 5-6-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية ارتفعت اليوم الخميس ، متأثرة بتوتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسى والذى تعهد له بالرد على الهجوم الأوكراني الأخير ، لكن ما حد من زيادة الارتفاع هو إقرار أوبك + زيادة الإنتاج خلال الشهر القادم وارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات الأمريكية.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت  سجلت65.13 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.05دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 65.10دولار للبرميل.

أسعار النفط وخام برنت يسجل 65.14 دولار للبرميل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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