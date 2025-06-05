شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: حريصون على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للعائدين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

أجرى شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية لمنظومة العمل الجمركي بمطار القاهرة الدولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بالمتابعة المستمرة بهدف تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية، للتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.

تفقد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، يرافقهما الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، منظومة العمل الجمركى بمبنى الركاب «٢»، و«٣»، وطالبوا العاملين بمضاعفة جهودهم فى أوقات الذروة من أجل العمل على راحة الركاب.

أدار الكيلاني وأموى، حوارًا وديًا مع عدد من المصريين العائدين من الخارج بمبنى الركاب «٣» أثناء التسجيل الإلكتروني لهواتفهم المحمولة، وأكدا حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية.

أشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه تمت زيادة عدد من العاملين لدعم منظومة العمل الجمركي بالمطار، وضمان سرعة وتسهيل تسجيل هواتفهم المحمولة بالتطبيق الإلكتروني، لافتًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قام بدعم رجال الجمارك وتزويدهم بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسجيل الهواتف المحمولة، للتيسير على الركاب العائدين من الخارج.



