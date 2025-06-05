شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر الخميس 5 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تغيرات محدودة فى سعر الذهب، ننشر آخر تطورات أعيرة الذهب المتداولة فى السوق المصرية اليوم، وذلك مع تغيرات في البورصة العالمية في حدود 15 دولارا صعودًا وهبوطًا، مما ينعكس على حركة سعر الذهب في الأسواق المحلية.

أسعار الذهب

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وأشارت شعبة الذهب إلى أن تحركات سعر الذهب المحلي ما تزال مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أن التراجع في قيمة الدولار أمام الجنيه أضاف مزيدًا من الضغط على الأسعار، خاصة مع ما تشهده السوق من استقرار مالي واقتصادي نسبي ساعد على تثبيت سعر الصرف.

وتابع إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب أن "استقرار الجنيه مقابل الدولار يأتي مدعومًا بمؤشرات إيجابية من المؤسسات الدولية، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أشارت إلى تحقيق تقدم ملحوظ في استقرار الاقتصاد المحلي، ورفع توقعات النمو للعام المالي 2024-2025 إلى 3.8%".

وفيما يتعلق بالسوق العالمية، أشار واصف إلى أن أسعار الذهب انخفضت عالميًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة تراجع المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي تأجيل الرسوم على الاتحاد الأوروبي، وهو ما دعم قوة الدولار وزاد الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

وأضاف واصف أن التحركات العرضية ما زالت تسيطر على أداء الذهب عالميًا، حيث ظل السعر يتحرك أسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، بينما يمثل مستوى 3280 دولارًا للأونصة نقطة دعم هامة عند مستوى التصحيح 38.2%.