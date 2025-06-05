شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.



49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.