الاقتصاد

لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري

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لحظة بلحظة.. سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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