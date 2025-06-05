شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025 فى قطر عيار 21 بـ344 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية، وفي قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 393 ريالا.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 393.00 ريالا

عيار 22 سجل 360.25 ريال

عيار 21 سجل 344.00 ريالا

عيار 18 سجل 294.75 ريال

عيار 14 سجل 229.25 ريال

عيار 12 سجل 196.50 ريال

الاونصة 12224.25 ريال

الجنيه الذهب 2751.00 ريالا

الأونصة بالدولار 3358.30 دولار

تعزز التوقعات العالمية بشأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب من وتيرة الطلب على المعدن الأصفر محليًا، في ظل اعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق والتضخم، لا سيما في ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسي محليًا، والذي سجل 9.4% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

كل هذه العوامل ساهمت في إبقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية أي مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.