شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم 22 يونيو.. شروط مسابقة 9354 وظيفة معلم مساعد لغةٍ إنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

اعلن جهاز التنظيم والادارة، حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (9354) فى وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية لمرحلة التعليم الأساسى (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.

ومن المقرر فتح باب التقديم فى المسابقة اعتبارًا من يوم 22 يونيو الجارى حتى يوم 5 من شهر يوليو المقبل على موقع البوابة أيضا.. ويمكن للراغبين فى التقديم الاطلاع على الشروط التى يتعين توافرها فى المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

المهارات المطلوبة المهارات الأساسية:

أن يجتاز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

أن يجتاز التدريبات التى تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جميع الشروط الواردة على مسئولية الجهة.



العمر:يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

شروط المتقدمين

مستوى المؤهل:*مؤهل عال.

المؤهل:*مؤهل عال-تربية(أساسى -خاص- عام -أزهر) تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-علوم ذوى الاحتياجات الخاصة تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-التربية النوعية تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-علوم ذوى الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص لغة إنجليزية.

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص لغة إنجليزية.

التقدير: ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة: *الصورة الشخصية.

*الرقم القومى وجه أول سارية.

*الرقم القومى وجه ثانى سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

* شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

* الدبلوم التربوي.

* إيصال الإيداع البنكي.

* إفادة معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة.