شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 5 يونيو 2025.. تحديث جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب تطورات سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة خلال التعاملات الفورية اليوم الخميس 5 يونيو 2025، وذلك مع تغيرات مستمرة في حركة الذهب بالسوق العالمي مع التغيرات المستمرة في الذهب عالميًا ومحليًا.

وتجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

تحركت أسعار الذهب العالمي في نطاق ضيق خلال تداولات أمس، حيث تزايدت شهية المخاطرة بفضل التوقعات باحتمالية عقد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

تداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 3355 دولارا للأونصة لتكون التحركات في نطاق ضيق، ليسجل السعر اعلى مستوى عند 3372 دولار للأونصة وادنى مستوى عند 3346 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يشهد الذهب حالة من التذبذب حيث يقوم المستثمرين بإعادة تقييم الوضع الحالي في الأسواق، فيترقب المشترين تراجع السعر يوم أمس للعودة إلى الشراء مجدداً ولكن يبقى خبر اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني لحل الخلافات التجارية بين البلدين يقلل من القلق والطلب على الملاذ الآمن.

من جهة أخرى ساعدت بيانات الوظائف الصادرة عن JOLTS في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، على الرغم من ارتفاع حالات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.