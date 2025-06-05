شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات الأخيرة فى سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر التطورات الأخيرة في سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الاهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.