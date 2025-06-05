شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025 فى السعودية عيار 24 بـ405 ريالات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم، استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار 24 سعر 405 ريالات، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 405.00 ريالات

عيار 22 سجل 371.25 ريال

عيار 21 سجل 354.25 ريال

عيار 18 سجل 303.75 ريال

عيار 14 سجل 236.25 ريال

عيار 12 سجل 202.50 ريال

الاونصة 12593.50 ريال

الجنيه الذهب 2834.25 ريال

الأونصة بالدولار 3358.30 دولار

تعزز التوقعات العالمية بشأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب من وتيرة الطلب على المعدن الأصفر محليًا، في ظل اعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق والتضخم، لا سيما في ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسي محليًا، والذي سجل 9.4% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

كل هذه العوامل ساهمت في إبقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية أي مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.