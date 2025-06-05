شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الذهب تكشف تطورات سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب تطورات سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة خلال التعاملات الفورية اليوم الخميس 5 يونيو 2025، وذلك مع تغيرات مستمرة في حركة الذهب بالسوق العالمي مع التغيرات المستمرة في الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

تحركت أسعار الذهب العالمي في نطاق ضيق خلال تداولات أمس الأربعاء، حيث تزايدت شهية المخاطرة بفضل التوقعات باحتمالية عقد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

تداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 3355 دولار للأونصة لتكون التحركات في نطاق ضيق، ليسجل السعر اعلى مستوى عند 3372 دولار للأونصة وادنى مستوى عند 3346 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يشهد الذهب حالة من التذبذب حيث يقوم المستثمرين بإعادة تقييم الوضع الحالي في الأسواق، فيترقب المشترين تراجع السعر يوم أمس للعودة إلى الشراء مجدداً ولكن يبقى خبر اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني لحل الخلافات التجارية بين البلدين يقلل من القلق والطلب على الملاذ الآمن.

من جهة أخرى ساعدت بيانات الوظائف الصادرة عن JOLTS في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، على الرغم من ارتفاع حالات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.

يعمل هذا على بقاء الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب مستقر بعض الشيء بدون وجود اتجاه محدد، خاصة أن الأسواق تنتظر اليوم صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع.

أيضاً تزايدت المخاوف الاقتصادية العالمية بعد أن حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، وذلك بسبب سياسات إدارة ترامب التجارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.

من المؤكد أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيكون عاملاً داعماً آخر لزيادة الطلب الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تصعيد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب تقارير عن فشل المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مما يبقي الأسواق متوجهة بشكل كبير نحو الملاذ الآمن.

وعند الحديث عن السياسة النقدية الأمريكية نجد أن العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكدوا من موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، مشيرين إلى مخاطر التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي.

بالتالي تبقى التوقعات الأخيرة أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة خلال هذا العام، ولكن تغير نسب هذه التوقعات تضعف من التأثير على مستويات الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغط سلبي من مخاوف التباطؤ الاقتصادي بسبب سياسات ترامب التجارية، ومن ارتفاع الدين الأمريكي بشكل أقلق أسواق السندات.