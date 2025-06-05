شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: صادرات مصر لدول البريكس ترتفع إلى 8.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دارسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول البريكس من 6.3 مليار دولار إلى 8.7 مليار دولار بين عامي "14/13 و24/23" بنسبة زيادة بلغت 38.5٪.

وتشير الدراسة الصادرة حديثا عن الجهاز إلى أن مصر تأتي في المرتبة السادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، حيث ارتفع من 3.6 مليار دولار إلى 393 مليار دولار بين عامي "23/14" وبنسبة زيادة بلغت 28.4٪.

وأوضحت الدراسة مجموعة من المؤشرات الخاصة بتجمع دول البريكس، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لكلاً من البرازيل وروسيا في عام 2023، حيث تراجع من 2456 و2082 مليار دولار إلى 2174 و2033 مليار دولار على التوالي بين عامي " 23/14" وبنسبة انخفاض 11.48 و 2.35 على التوالي.

وارتفع إجمالي قيمة الواردات لمصر من دول البريكس من 17.9 مليار دولار إلى 32.8 مليار دولار بين عامي "14/13 و24/23" بنسبة زيادة 82.6٪.

وتأتى الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول الموردة لمصر، حيث ارتفع إجمالي قيمة الواردات لمصر من الصين من 6.8 مليار دولار إلى 13.3 مليار دولار بين عامي "14/13 و24/23" وبنسبة زيادة بلغت 96.4٪.

ومن أهم المجموعات السلعية التي تستوردها مصر، الحبوب، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها واللدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهزة كهربائية فواكه وأثمار ولحوم واحشاء وأطراف صالحة للأكل، بن وشاي وبهارات سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها، خامات معادن.