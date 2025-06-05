شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025 الجنيه الذهب بـ37520 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية بنحو 310 جنيهات للجرام، بزيادة نسبتها 7%، حيث أغلق عند مستوى 4,690 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ4,380 جنيهًا في بداية الأسبوع، بحسب بيانات منصات متابعة سوق الذهب.

وتعزز التوقعات العالمية بشأن استمرار ارتفاع أسعار الذهب من وتيرة الطلب على المعدن الأصفر محليًا، في ظل اعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من تقلبات الأسواق والتضخم، لا سيما في ظل تباطؤ معدل التضخم الأساسي محليًا، والذي سجل 9.4% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

وفي المقابل ارتفع التضخم العام السنوي إلى 13.6% خلال مارس، مقارنة بـ12.8% في فبراير، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كل هذه العوامل ساهمت في إبقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية أي مستجدات على صعيد السياسة النقدية أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر بدورها على اتجاهات المعدن النفيس.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.