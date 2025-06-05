شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار فى السوق المصرفية المصرية اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدولار اليوم الخميس 5-6-2025 أمام الجنيه المصري فى التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و 49.71 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلي 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع ، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
49.59 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
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