شكرا لقرائتكم خبر عن اللؤلؤ والأجهزة الكهربائية يتصدران قائمة السلع المصرية المصدرة إلى الإمارات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أهم السلع التى صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2024،

وكانت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الإمارات كل من لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 2.1 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 293 مليون دولار، ثم خضر وفواكه بقيمة 206 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 106 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 68 مليون دولار.

وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2024، نحاس ومصنوعاته بقيمة 750 مليون دولار، و لدائن بقيمة 486 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 473 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 125 مليون دولار، وأسماك وقشريات ورخويات بقيمة 102 مليون دولار .

وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 6 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 31.6 %، حيث ارتفعت قيمة الصـادرات المصرية للإمارات إلى 3.3 مليار دولار خــلال عام 2024، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 46.9 %.

بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8% .

وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليــار دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .



