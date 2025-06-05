شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى جديد بلغ 37,680 جنيهًا، وذلك دون احتساب المصنعية.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات صاعدة لأسعار الذهب عالميًا، حيث واصلت الأونصة تسجيل مستويات قياسية جديدة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي. كما ساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستويات مرتفعة في دعم الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.