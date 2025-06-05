شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية ريا أبى راشد تزور أهرامات الجيزة وتُشيد بالتطوير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هضبة الأهرامات بالجيزة الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، في زيارة خاصة بصحبة أسرتها، حيث قامت بجولة شاملة تضمنت التنزه حول الأهرامات والدخول إلى هرم خوفو، واختُتمت الزيارة بتجربة طعام مميزة في أحد المطاعم، يأتي ذلك في إطار التجربة السياحية الجديدة بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأعربت "أبي راشد"، عن سعادتها الكبيرة بتجربة الزيارة الجديدة التي نفذتها الشركة المشغلة للأهرامات بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، مشيدةً بمستوى التنظيم والخدمات التي تقدمها التجربة المتكاملة للزوار.

كما أعلنت الإعلامية عن نيّتها العودة مجددًا في شهر سبتمبر المقبل، في زيارة خاصة برفقة شقيقتها، للاستمتاع مجددًا بالأجواء الفريدة التي توفرها منطقة الأهرامات في ثوبها الجديد.



