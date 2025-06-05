شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 5-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نستعرض أسعار الدولار والعملات الأجنبية، اليوم الخميس، وفقا لحركة سعر العملات في السوق المصرفية الرسمية وسط تغيرات مستمرة في العملات في حالة افتتاح التداول.
ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي..
49.57 جنيه للشراء.
49.69 جنيه للبيع.
56.32 جنيه للشراء
56.66 جنيه للبيع.
66.95 جنيه للشراء.
67.30 جنيه للبيع.
161.03 جنيه للشراء.
162.11 جنيه للبيع
13.17 جنيه للشراء.
13.24 جنيه للبيع.
13.48 جنيه للشراء.
13.52 جنيه للبيع.
12.58 جنيه للشراء.
13.63 جنيه للبيع.
وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرية خاصة المسافرين لتلك الدول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز