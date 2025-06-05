شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم فى مصر والبورصة خلال التعاملات الفورية اليوم الخميس 5 يونيو 2025، وذلك مع تغيرات مستمرة فى حركة الذهب بالسوق العالمية مع التغيرات المستمرة في الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

وتجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

من جهة أخرى ساعدت بيانات الوظائف الصادرة عن JOLTS في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، على الرغم من ارتفاع حالات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.

يعمل هذا على بقاء الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب مستقر بعض الشيء بدون وجود اتجاه محدد، خاصة أن الأسواق تنتظر اليوم صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع.