شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصل صادرات قطاع الأعمال العام لـ2 مليار دولار خلال عامين؟ والان مع تفاصيل الخبر

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى مضاعفة صادرات شركاتها لتصل إلى 2 مليار دولار سنويًا، عبر تطوير الصناعات الاستراتيجية مثل الألومنيوم، السبائك الحديدية، التعدين، الأسمدة، والكيماويات.

تُعد شركة مصر للألومنيوم من أبرز الشركات في هذا المجال، حيث تستهدف زيادة صادراتها إلى أكثر من 500 مليون دولار سنويًا، بدعم من مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، مما يقلل من تكاليف الإنتاج ويعزز التنافسية في الأسواق الأوروبية.

في قطاع الأسمدة، تسهم شركات مثل كيما والنصر للأسمدة في تعزيز الصادرات، مع خطط لتطوير المصانع وتوسيع الطاقة الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق صادرات تصل إلى 1.5 مليار دولار سنويًا.

أما في مجال التعدين، تعمل شركة النصر للتعدين على استغلال الخامات المحلية مثل الفوسفات والكوارتز، بالتعاون مع القطاع الخاص، لزيادة القيمة المضافة وتحقيق صادرات مستدامة.

تسعى الوزارة أيضًا إلى تحديث خطوط الإنتاج في شركات الكيماويات، مثل مصر لصناعة الكيماويات، لزيادة القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا.

من خلال هذه الجهود تهدف وزارة قطاع الأعمال العام إلى تعزيز مساهمة الشركات التابعة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق طفرة في الصادرات الصناعية، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.