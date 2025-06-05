شكرا لقرائتكم خبر عن حركة محدودة فى سعر الذهب بحوالى 25 جنيهًا خلال تداولات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حركة محدودة فى سعر الذهب بحوالى 25 جنيهًا على مدار تعاملات اليوم، وننشر آخر تطورات الأعيرة الذهب المتداولة في السوق المصرية اليوم، وذلك مع تغيرات في البورصة العالمية في حدود 15 دولار صعودًا وهبوطًا.

أسعار الذهب

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

تحركت أسعار الذهب العالمي في نطاق ضيق خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث تزايدت شهية المخاطرة بفضل التوقعات باحتمالية عقد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

تداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 3355 دولارا للأونصة لتكون التحركات في نطاق ضيق، ليسجل السعر اعلى مستوى عند 3372 دولار للأونصة وادنى مستوى عند 3346 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يشهد الذهب حالة من التذبذب حيث يقوم المستثمرين بإعادة تقييم الوضع الحالي في الأسواق، فيترقب المشترين تراجع السعر يوم أمس للعودة إلى الشراء مجدداً ولكن يبقى خبر اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني لحل الخلافات التجارية بين البلدين يقلل من القلق والطلب على الملاذ الآمن.