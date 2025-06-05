شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يهنئ مصر بإطلاق خدمات الـ5G: خطوة نحو مستقبل رقمي والان مع تفاصيل الخبر

قدمت دورين بوجدان مارتن، الأمين العامة للاتحاد الدولي للاتصالات، التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا بارزًا في مسيرة التحول الرقمي لمصر، وتُعد لحظة فخر لكافة أعضاء الاتحاد، الذي انضمت إليه مصر في عام 1876، بعد 11 عامًا فقط من تأسيسه.

وقالت بوجدان مارتن، في كلمتها خلال حفل الإطلاق بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وعدد من كبار المسؤولين: "بالنيابة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، يشرفني أن أهنئ مصر على الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس، الذي يُعد إنجازًا هائلًا في رحلتها نحو التحول الرقمي، وحدثًا نفخر به جميعًا في الاتحاد."

وأضافت الأمين العام: "إن استثمار مصر الاستراتيجي في تكنولوجيا الجيل الخامس والبنية التحتية المعتمدة على الألياف الضوئية سيسهم في تمكين المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات الحيوية، من الرعاية الصحية والتعليم، إلى الخدمات المالية، وغيرها، كما يرسخ هذا التوجه أسس مستقبل رقمي مشترك يرتكز على التوصيل الهادف."

وأشادت بوجدان مارتن بالتزام مصر بتوصيل 50% من الأسر بخدمات الإنترنت عريض النطاق عالي السرعة خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يعزز التنمية الاقتصادية المحلية فقط، بل يمكن أن يسهم أيضًا في دفع عجلة التنمية الرقمية في المنطقة العربية بأكملها.

كما أعربت عن تقديرها لدعم مصر المستمر لمبادرة "الشراكة من أجل التوصيل" Partner2Connect، والتي نجحت حتى الآن في جذب تعهدات رقمية بقيمة تجاوزت 73 مليار دولار من أجل دعم جهود التوصيل والتحول الرقمي حول العالم