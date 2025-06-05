الديوان العام للمحاسبة والبنك الدولي يرأسان اجتماع اللجنة التوجيهية لتعاون “الإنتوساي” مع مجتمع المانحين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجنة التوجيهية لتعاون المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) مع مجتمع المانحين، اليوم، اجتماعها الثامن عشر برئاسة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة، والبنك الدولي رئيس جانب مجتمع المانحين، وذلك في مدينة لندن بالمملكة المتحدة.

وافتتح الاجتماع بكلمة معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة نوّه فيها بما حققته هذه اللجنة من نجاحات في دعم الأجهزة الرقابية النظيرة في الدول النامية؛ لتعزيز جهودها في ضمان المساءلة والشفافية على مستوى العالم.

عقب ذلك، نوقشت عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجال عمل اللجنة، واستعراض آخر المستجدات حول برنامج المساءلة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (GSAI)، إضافةً إلى المبادرات الأخرى التي تهدف إلى دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة، وبحث سُبل تحسين عملية الدعم والتنسيق بين الأجهزة الأعضاء، كما قدّم الديوان العام للمحاسبة تقريرًا حول قصص النجاح للبرنامج الذي يُقدمه الديوان لدعم الأجهزة النظيرة في الدول النامية.

وفي ختام الاجتماع، كرّم الدكتور العنقري، بصفته رئيسًا للجنة، معالي المراقب العام رئيس مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية جين دودارو، على جهوده كنائب لرئيس اللجنة مُنذ عام (2009م)، وإسهاماته في دعم أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) هي اللجنة المعنية برسم التوجه الإستراتيجي لتنفيذ مذكرات التفاهم بين منظمة الإنتوساي و(23) شريك تنمية من مجتمع المانحين برئاسة البنك الدولي، وتهدف إلى تقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدول النامية.

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