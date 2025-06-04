شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

البورصة تربح 17 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.11%، والعرب على 4.45%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 126.8 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، 627 ألف جنيه، 17 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة.

وصعدت أسهم 108 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 59 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 26.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.21%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 29.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.80%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.557 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%.

- جي بي كوربوريشن بسعر إغلاق 24 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 7.29%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 81.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 32.190 بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق38.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 5.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.06%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 44.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 20.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%.