شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب بين 4680 لـ 4690 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة خلال التعاملات الفورية ويتذبذب الذهب بين 4680 و 4690 جنيهًا، وذلك مع تغيرات مستمرة في حركة الذهب بالسوق العالمي مع التغيرات المستمرة في الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيها

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

يعمل هذا على بقاء الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب مستقر بعض الشيء بدون وجود اتجاه محدد، خاصة أن الأسواق تنتظر اليوم صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع.



أيضاً تزايدت المخاوف الاقتصادية العالمية بعد أن حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من تباطؤ اقتصادي أكثر حدة من المتوقع، وذلك بسبب سياسات إدارة ترامب التجارية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي.



من المؤكد أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيكون عاملاً داعماً آخر لزيادة الطلب الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تصعيد العمل العسكري بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب تقارير عن فشل المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مما يبقي الأسواق متوجهة بشكل كبير نحو الملاذ الآمن.



وعند الحديث عن السياسة النقدية الأمريكي نجد أن العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي قد أكدوا من موقفهم الحذر بشأن السياسة النقدية، مشيرين إلى مخاطر التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي.



بالتالي تبقى التوقعات الأخيرة أن البنك الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض الفائدة خلال هذا العام، ولكن تغير نسب هذه التوقعات تضعف من التأثير على مستويات الدولار الأمريكي الواقع تحت ضغط سلبي من مخاوف التباطؤ الاقتصادي بسبب سياسات ترامب التجارية، ومن ارتفاع الدين الأمريكي بشكل أقلق أسواق السندات.