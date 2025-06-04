شكرا لقرائتكم خبر عن عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت خدمات تطبيق انستا باي مرة أخرى بعد توقف عن العمل بشكل مؤقت مساء اليوم الأربعاء، عقب عطل فني محدود.

تعرض تطبيق انستاباي تعطلت اليوم الأربعاء، حيث لم يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام التطبيق الشهير، وهو ما أثر على الدخول على خدمات التطبيق للاستعلام عن الأرصدة وعمليات تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيق.

وبدأ يوم 1 أبريل 2025، تطبيق الرسوم الجديدة على تحويلات انستاباى، بحد أقصى 20 جنيها، ويتيح التطبيق 10 مرات مجانية شهرياً لخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر انستا باى وبعد استهلاك المرات المجانية، يتم تطبيق 50 قرشاً رسوم استعلام لكل مرة.

وتتاح الخدمة على خط التليفون المحمول المرتبط بالتطبيق والمسجل لدى البنوك.

وستتم آلية العمل بخصم الرسوم من الطرف القائم بعملية التحويل، وليس الطرف المحول إليه.

ويعد تحويل مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق انستاباى من المعاملات التى تتطلب التحويل على مرتين، الأولى 70 ألف جنيه ورسوم الحد الأقصى الخاص بها هو 20 جنيه والتانية 30 ألف جنيه والرسوم 20 جنيه أخرى.

وبذلك يصبح إجمالى الرسوم الخاصة بتحويل 100 ألف جنيه بانستاباى هى 40 جنيها.

وحدود التحويلات عبر تطبيق انستاباى هى:

- الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة عند التحويل هو 70 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للتحويل لإجمالى المعاملات اليومية للتحويلات هو 120 ألف جنيه.

- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويلات عبر انستاباى هو 400 ألف جنيه.



وأعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

- لو هتحول 500 جنيه هتدفع رسوم تحويل 50 قرشا

- لو هتحول 1000 جنيه هتدفع 1 جنيه

- لو هتحول 5000 جنيه هتدفع 5 جنيهات

- لو هتحول 20000 جنيه هتدفع 20 جنيها

- لو هتحول 70 ألف جنيه هتدفع 20 جنيها

- حد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها للتحويل وإتاحة الاستعلام عن الرصيد حتى 10 مرات مجانا شهرياً

- الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة