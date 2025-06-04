شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار فى مصر تستقر بختام تداولات آخر جلسات هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-6-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، فى البنك الأهلي إلى 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.59 جنيه للشراء 49.69 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.59 جنيه للشراء.

49.69 جنيه للبيع.