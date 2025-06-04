هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة "مستشعرات تصريف مياه الأمطار"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة لمنتج مستشعرات تصريف مياه الأمطار، بالتعاون مع شركة تقنية سديم، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية في مختلف القطاعات.

وتهدف الهيئة عبر أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة إلى تنمية المحتوى المحلي، من خلال استحداث صناعات رائدة ونقل معرفتها إلى المملكة، حيث يعزز توطين صناعة مستشعرات تصريف مياه الأمطار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تستخدم لمراقبة وتتبع تدفق مياه الأمطار في شبكات الصرف، بما يساهم في تعزيز تطبيقات المدن الذكية والذي يمكن الجهات المسؤولة في اتخاذ قرارات أفضل لتحسين جودة الحياة والحد من أخطار الفيضانات.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ عبد الرحمن السماري، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن التزام الهيئة بتمكين المشاريع النوعية التي تسهم في بناء القدرات المحلية ونقل المعرفة والتقنية إلى المملكة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستحقق أثراً اقتصادياً مباشراً على الناتج المحلي الإجمالي؛ بقيمة تقدر بـ 418.5 مليون ريال سعودي ، مما يعزز من فرص المملكة في بناء قاعدة صناعية متقدمة ومستدامة.

وبين سعادة د.مصطفى موسى الرئيس التنفيذي لشركة تقنية سديم، بأن الاتفاقية ستسهم في تعزيز جهود التحول الرقمي للبنية التحتية، إضافة إلى التزام شركة سديم الراسخ برؤية السعودية 2030، عبر بناء مدن ذكية مستدامة، موضحاً أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تحويل بيانات مياه الأمطار إلى رؤى استباقية تنقذ الأرواح وتحمي الممتلكات، من خلال تعزيز مرونة المدن السعودية أمام التحديات المناخية وتوفير حلول ذكية قائمة على البيانات لتحسين صنع القرار في إدارة الأزمات.

وتعكس هذه الجهود التوجه الاستراتيجي للهيئة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة، وتمكين مختلف القطاعات في تنمية المحتوى المحلي بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030.