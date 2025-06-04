شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مصر إيطاليا العقارية بجائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة 2024 في الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة مصر إيطاليا العقارية على جائزة شنايدر إلكتريك للاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024، تكريمًا لالتزامها بـالتطوير المستدام وجهودها في دمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها وجميع مشروعاتها.

اُطلقت جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك في عام 2022 لتكريم وتشجيع المؤسسات التي تطبق حلولًا مبتكرة في تعزيز كفاءة الموارد وترشيد استخدام الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة باستخدام حلول ومنتجات الشركة.

ويعكس هذا الفوز الإقليمي التزام مصر إيطاليا بتحقيق أهداف بيئية طموحة من خلال تنفيذ إجراءات عملية وفعّالة في مجالي الاستدامة والذكاء الاصطناعي، مع تحقيق نتائج ملموسة في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما يمثل هذا التكريم تجسيدًا لرؤية الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والمساهمة في بناء عالم أفضل، وتبني استراتيجية استدامة طويلة الأمد.

وفي ضوء هذا التكريم، أبدى أحمد سعودي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة مصر إيطاليا العقارية، عن سعادته بفوز الشركة قائلاً: "نحن فخورون بحصولنا على جائزة تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك، التي تمثل انعكاس حقيقي لجهودنا في تطوير مشاريع ذكية ومستدامة تمثل مصر على المستوى الإقليمي. وكان لشريكنا الاستراتيجي، شركة شنايدرإلكتريك، وحلولها المبتكرة مثل منصة EcoStruxure، دورٌ محوري في تحقيق هذا الإنجاز. بالنسبة لنا، لم يعد دمج التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة خيارًا، بل أصبح ضرورة قصوى ، خاصة في ظل التحديات الحالية من ارتفاع التكاليف، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، والوعي البيئي، والتغيرات المناخية."

فيما قال رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع بشركة شنايدر إلكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، قائلاً: "جوائز تأثير الاستدامة أحد استراتيجيات شنايدر إلكتريك في تحفيز شركائنا وعملائنا على تبني نهج مستدام وشامل، هذا النهج لا يضمن لهم تحقيق وفورات مالية ملموسة على المدى الطويل فحسب، بل يرسخ أيضًا مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية التي تُعد حجر الزاوية لمستقبل مزدهر. نفخر بتعاوننا المثمر مع مصر إيطاليا العقارية على مدار سنوات وحصولها على جائزة تأثير الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا مما يعكس التزام الشركة بتكوير مشروعات ذكية ومستدامة جاهزة للمستقبل". والجدير بالذكر أن يُعد هذا التكريم للمرة الثانية لشركة مصر إيطاليا العقارية بهذه الجائزة، مما يعكس استمرارية التزامها بمعايير الاستدامة والابتكار، ويؤكد مكانتها كشريك موثوق في بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة في قطاع التطوير العقاري.

جدير بالذكر أن على مدار السنوات الخمس الماضية، كرّست مصر إيطاليا العقارية اهتمامًا بالغًا للاستدامة، مرتكزةً على دمج حلول المدن الذكية عبر كافة مشاريعها، وتبني مبادئ المباني الخضراء من التصميم إلى التشغيل، إضافةً إلى إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، مع ضمان حوكمة رشيدة وإعداد تقارير عن أدائها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).