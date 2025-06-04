شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تصديري الملابس: مدينتا النسيج بالصعيد بداية لطفرة بالصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بزيارة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إلى منطقتي وادي سريرية في الفيوم والمطاهرة بمحافظة المنيا، لتفقد سير العمل في مشروع المدينتين النسيجيتين المتكاملتين.

وقال مرزوق في تصريحات صحفية له، إن هذه الزيارة تعكس حرص الحكومة على دعم قطاع الصناعة، خاصة صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف مرزوق أن المشروع، الذي يمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع لكل مدينة، سيسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الصعيد، ويعزز من قدرة مصر التنافسية في أسواق التصدير العالمية.

وأشار مرزوق إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يعمل على جذب استثمارات من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند، التي تعد من أكبر المنتجين والمصدرين للملابس الجاهزة في العالم، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

وأكد مرزوق أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق مستهدفات صادرات القطاع، التي تستهدف 3.7 مليار دولار بنهاية 2025، مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.

واختتم مرزوق تصريحه بالتأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.