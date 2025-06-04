شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة كابيتال لاند مارك بقيمة 50 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كابيتال لاند مارك للتطوير العقاري، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه، وصفقة على شركة اسكاي تكس جارمنتس لتصنيع الملابس الجاهزة بحجم تداول 3600 سهم بقيمة 20.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة نايل اكسبلوريشن للاستثمار السياحي بحجم تداول 14.2 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.1 مليون سهم بقيمة 156.6 مليون جنيه عبر تنفيذ 109 عمليات.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.11%، والعرب على 4.45%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 126.8 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، 627 ألف جنيه، 17 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة.