شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-6-2025 فى سلطنة عمان عيار 24 بـ 41.425 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر41.425 ريال مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 41.550 ريال، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

-عيار 24 سجل 41.425 ريال

-عيار 22 سجل 37.975 ريال

-عيار 21 سجل 36.250 ريال

-عيار 18 سجل 31.075 ريال

-عيار 14 سجل 24.175 ريال

-عيار 12 سجل 20.725 ريال

-الاونصة 1288.675 ريال

-الجنيه الذهب 290.025 ريال

-الأونصة بالدولار 3355.07 دولار



واستقرت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تأثير متوازن بين بيانات الوظائف الأمريكية القوية نسبياً لشهر أبريل، واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى المخاوف الاقتصادية العالمية ، وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.60% أو ما يعادل 20.1 دولار إلى 3377.10 دولار في نهاية التعاملات، واستقر سعر الذهب الفوري عند 3,351.49 دولاراً للأوقية، كما حافظت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة على استقرارها عند 3,375 دولاراً.



