شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل الخامس ينتشر في مصر مساء اليوم عقب الإعلان الرسمى عن إطلاق الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ خدمات الجيل الخامس للمحمول في الانتشار رسميًا داخل السوق المصرية تدريجيا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الإطلاق الرسمي لتقنية 5G، وذلك عبر الشركات الأربعة العاملة السوق وهي المصرية للاتصالات WE، واورنج، و"آي أند مصر" وفودافون.

ويعد إطلاق خدمات الجيل الخامس محطة جديدة في مسار تحديث البنية التحتية الرقمية في مصر، ويواكب ما أعلنته الحكومة مؤخرًا من خطط للتحول الرقمي وتعزيز قدرات الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والاتصال.

ويتيح الجيل الخامس سرعات نقل بيانات أعلى بعشرات المرات من الجيل الرابع، وزمن استجابة أقل، ما يوفر أساسًا قويًا لتطبيقات المدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والتعليم عن بُعد، والأنظمة الصناعية المؤتمتة، وغيرها من الاستخدامات المستقبلية.

ومن المنتظر أن تبدأ تغطية الخدمة تدريجيًا في مناطق مختارة بالقاهرة الكبرى، على أن يتم التوسع في النطاق الجغرافي للتغطية خلال المراحل التالية، وفقًا لخطط كل شركة.

ويأتي الإطلاق بعد أن استكملت الشركات إجراءات الحصول على الترددات اللازمة لتقديم الخدمة، وتحديث شبكاتها الفنية لتواكب متطلبات الجيل الجديد، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام طفرة جديدة في سوق الهواتف المحمولة، مع توقعات بزيادة الطلب على الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس، فضلًا عن تنشيط سوق التطبيقات والخدمات الرقمية القائمة على البنية الفائقة السرعة.