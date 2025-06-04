البترول تجرى زيارات ميدانية لمتابعة مستودعات شحن المنتجات البترولية

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وكيل أول وزارة البترول يتفقد إجراءات السلامة في شحن وتداول المنتجات البترولية بمسطرد.

في إطار تنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتكثيف الزيارات الميدانية لمستودعات ومنصات شحن المنتجات البترولية ومصانع تعبئة البوتاجاز ، بهدف التواصل المباشر مع العاملين والاطمئنان على تطبيق إجراءات السلامة خلال تداول ونقل المنتجات البترولية على الطرق ، تم تشكيل فرق عمل من إدارة السلامة بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول لإجراء زيارات تفقدية لمستودعات الشحن بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة.

تأتي هذه الجهود وفق المحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، المعني بتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية في تداول ونقل المنتجات البترولية، والحفاظ على سلامة العنصر البشرى.

وفي هذا الصدد، قامت فرق العمل أمس بزيارة للمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد، حيث تفقدت مستودعات التعاون للبترول و بتروجاس و إكسون موبيل و توتال إنرجيز ، والمنطقة الجغرافية بالسويس، شملت مستودعات (التعاون للبترول، بتروجاس، إكسون موبيل، توتال إنرجيز ، طاقة)، بالإضافة إلى المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، حيث تفقدت مستودعات منطقة المكس (مصر للبترول، التعاون للبترول، بتروجاس، إكسون موبيل)، للتأكد من سلامة منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية.

وفي سياق متصل ، قام اليوم الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، يرافقه المهندس السيد يوسف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول رئيس اللجنة الجغرافية بمنطقة مسطرد وفريق عمل السلامة بالوزارة ، بزيارة ميدانية شملت مستودعات شركة التعاون وإكسون موبيل.

وأكد البطل ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة أثناء عمليات الشحن والتداول، مع التركيز على تقييم الحالة الفنية للسيارات و الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تفعيل منظومة الفحص الدقيقة، وتعزيز ثقافة السلامة والقيادة الآمنة لدى السائقين و إشراكهم في مسئولية تنفيذ إجراءات السلامة وتأمين السيارات أثناء شحنها وفقا لمبدأ تشارك المسئولية ، بما يسهم في رفع مستوى السلامة خلال عمليات النقل.

كما أكد البطل استمرار الزيارات التفقدية بشكل دوري على مدار العام لجميع مستودعات الشحن للمنتجات البترولية مؤكدا علي تشديد الإجراءات والتدابير اللازمة لنقل وتداول المنتجات البترولية بصورة آمنة خاصة وأن الفترة المقبلة، تزامناً مع عيد الأضحى المبارك وحلول فصل الصيف، وما يصاحبه من زيادة الطلب وكثافة حركة نقل المنتجات البترولية على الطرق السريعة.

جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أطلقت حملة توعوية موسعة بعنوان «سلامتك تهمنا» مطلع مايو 2025، بجميع الشركات والمواقع الإنتاجية التابعة، بهدف الحد من حوادث السيارات الصهريجية على الطرق وضمان أعلى مستويات السلامة.











