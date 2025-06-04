شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 10 قطاعات بالبورصة فى جلسة الأربعاء على رأسها الخدمات المالية والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، 2.1%، على التوالي، وصعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، 1.1%، على التوالي، وقفز قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي.

وزاد قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 0.5%، ونما قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والموارد الأساسية بنسبة 0.4%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 3.4%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.2%، ونزل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.309 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.4 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.11%، والعرب على 4.45%، واستحوذت المؤسسات على 20.9% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.09%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 126.8 مليون جنيه، 21.7 مليون جنيه، 627 ألف جنيه، 17 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه، 99.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 32677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 40772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 14670 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13189 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3385 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12510 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2068 نقطة.