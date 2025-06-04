شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يبحث دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مطروح وفد من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث بحث الجانبان سبل تفعيل أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة لتهيئة ودعم البيئة اللازمة لنمو وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية والمشروعات الحرفية والتراثية.

وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعظيم استفادة أهالي مطروح من الفرص المتاحة بالمحافظة خاصة المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، ومساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في رفع مستوى الأحوال المعيشية للشباب والأهالي وأشار إلى عمل الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة والسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالاهتمام بالمحافظات الحدودية وتعظيم الاستفادة من مواردها و استغلالها في مشروعات صغيرة للشباب توفر فرص عمل لائقة وتساهم في رفع القدرات الاقتصادية بهذه المحافظات.

من جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي أوجه التعاون المتعددة بين المحافظة والجهاز لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة بهدف تهيئة بيئة المشروعات الصغيرة والعمل على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها المحافظة، وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والخريجين الجدد والمرأة على التوجه للعمل الحر، مشيرا إلى أن التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة من شأنه تيسير وصول الخدمات التمويلية والفنية إلى المواطنين وتشجيعهم على إقامة المزيد من المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق.

وقد وقع محافظ مطروح والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عقدا جديدا لإنشاء 18 بئرا لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الشافعي بمركز الضبعة ويستفيد منه حوالى 9 آلاف مواطن من سكان المنطقة في تحسين مختلف سبل المعيشة و الانتاج كما يتيح 2370 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة وذلك ضمن اتفاقية مبادلة الديون الألمانية الثانية الممولة من بنك التعمير الألماني.

وأوضح رحمي أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الجهاز لتوفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة ومساعدة أصحابها على التوسع والنمو.

وافتتح الجانبان معرضا للمشغولات اليدوية أقيم بمكتبة مصر العامة في إطار حرص الجهاز على دعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في المحافظة والعمل على تسويق منتجاتهم ومن ثم تعزيز قدرتهم على زيادة الإنتاجية والتوسع.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن محافظة مطروح يوجد بها عدد متنوع من التجمعات الطبيعية والتكتلات الإنتاجية في العديد من الصناعات منها تصنيع البلح والزيتون والتين وتصنيع الكليم اليدوي، حيث يستهدف الجهاز أصحاب المشروعات بتلك التجمعات بالتمويلات والخدمات الفنية والتسويقية لتعزيز قدرتهم على الإنتاج والتوسع وفتح آفاق تسويقية جديدة لهم في المعارض المركزية والدولية.

وعلى هامش الزيارة، قام السيد محافظ مطروح والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتسليم شهادات البرنامج التدريبي للتسويق الإلكتروني لعدد من العملاء لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم، كما تم تسليم 10 ماكينات خياطة للسيدات المستفيدات من مبادرة "دعم المجموعات الإنتاجية النسائية من خلال التدريب وتوريد مستلزمات التشغيل" وذلك وفقا لمشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجتمعات المنتجة.

وقام اللواء خالد شعيب وباسل رحمي بتفقد مشروعات عملاء الجهاز ومنهم مشروع العميل جرجس راجي والمتخصص في تقطيع وتجهيز الرخام والجرانيت حيث ناقشا مع العميل فرص تطوير مشروعه واحتياجاته من الخدمات التي يتيحها الجهاز.

ودعا رحمي شباب مطروح لزيارة فرع الجهاز بالمحافظة و الاطلاع علي الخدمات المتنوعة (التدريبية و الفنية والتمويلية ) التي يقدمها الجهاز للراغبين في اقامة مشروعات صغيرة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.وقد حضر فاعليات الزيارة لفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.

جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات في محافظة مطروح منذ 2014 تصل إلي ربع مليار جنيه مولت 2580 مشروع ووفرت 7986 فرصة عمل بالإضافة لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية التي وفرت حوالي 262 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة اثناء تنفيذها.