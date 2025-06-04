شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ الآن فى سعر الذهب بمصر.. عيار 21 يخسر 35 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة خلال التعاملات الفورية بعد تراجع 35 جنيهًا، وذلك مع تغيرات مستمرة في حركة الذهب بالسوق العالمي مع التغيرات المستمرة في الذهب عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- عيار 24: 5345 جنيهًا

- عيار 21 : 4675 جنيهًا

- عيار 18: 4009 جنيهات

- عيار 14: 3118 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37416 جنيهًا

تحركت أسعار الذهب العالمي في نطاق ضيق خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث تزايدت شهية المخاطرة بفضل التوقعات باحتمالية عقد محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.



تداول سعر أونصة الذهب العالمي اليوم حول المستوى 3355 دولار للأونصة لتكون التحركات في نطاق ضيق، ليسجل السعر اعلى مستوى عند 3372 دولار للأونصة وادنى مستوى عند 3346 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يشهد الذهب حالة من التذبذب حيث يقوم المستثمرين بإعادة تقييم الوضع الحالي في الأسواق، فيترقب المشترين تراجع السعر يوم أمس للعودة إلى الشراء مجدداً ولكن يبقى خبر اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني لحل الخلافات التجارية بين البلدين يقلل من القلق والطلب على الملاذ الآمن.

من جهة أخرى ساعدت بيانات الوظائف الصادرة عن JOLTS في تهدئة بعض المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على الاقتصاد الأمريكي من الرسوم الجمركية، فقد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة في أبريل، على الرغم من ارتفاع حالات تسريح العمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.