شكرا لقرائتكم خبر عن 65.58 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب بعد زيادة إنتاج مجموعة (أوبك+) والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1 %إلى 65.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1 % إلى 63.32 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.



