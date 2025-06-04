شكرا لقرائتكم خبر عن 65.58 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالأربعاء، 04 يونيو 2025 02:16 م
انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، متأثرة باختلال توازن العرض والطلب بعد زيادة إنتاج مجموعة (أوبك+) والمخاوف المستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب التوتر الناجم عن الرسوم الجمركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات أو 0.1 %إلى 65.58 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1 % إلى 63.32 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
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